الأربعاء 2025-10-29 01:30 م
 

الحكومة: بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل

الحكومة: بدء تنفيذ برنامج خدمة العلم مطلع شباط المقبل
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-10-2025 12:11 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون من ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، مطلع شهر شباط من العام المقبل.اضافة اعلان


وأعلنت الحكومة في آب الماضي، إعادة تفعيل خدمة العلم، الذي جاء بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبمتابعة من رئيس الوزراء جعفر حسان.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الأمم المتحدة: تحقيق يوثق 16 ألف دليل على جرائم الاحتلال في غزة

ف

تكنولوجيا أبحاث جديدة تكشف تأثير ChatGPT النفسي على الملايين من المستخدمين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسّان: الحكومة ماضية في تعزيز النمو وتخفيض المديونية لـ80% بحلول 2028

الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي الساعة 1:30 ظهر اليوم

فا

تكنولوجيا كيف تحسّن سرعة الإنترنت على آيفون بخطوات بسيطة؟

الذهب

اقتصاد محلي خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية

مدخل مستشفيات البشير في العاصمة عمّان

أخبار محلية حسّان: تخصيص 45 مليون دينار لتطوير مستشفى البشير

ت

تكنولوجيا سناب تضيف ميزات جديدة لمشتركي "+Snapchat"... تعرّف عليها!



 
 





الأكثر مشاهدة