الامن العام : غرامة 200 دينار لمرتكبي هذه المخالفة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أعلنت مديرية الأمن العام/ إدارة الإقامة والحدود عن إلزام المقيمين على أراضي المملكة بتحديد مكان سكنهم خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ دخولهم البلاد.

وأكدت المديرية أن عدم الالتزام يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض غرامات تصل إلى 200 دينار على المخالفين، داعية المقيمين إلى الالتزام لتجنب أي مساءلة قانونية.

