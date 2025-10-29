الامن العام : غرامة 200 دينار لمرتكبي هذه المخالفة

وأكدت المديرية أن عدم الالتزام يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض غرامات تصل إلى 200 دينار على المخالفين، داعية المقيمين إلى الالتزام لتجنب أي مساءلة قانونية.
