 
الأربعاء 2024-10-16 04:37 م
 
 

اجتماع اللجنة الاستشارية والتوجيهية لمحمية الأزرق المائية ومحمية الشومري للأحياء البرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأربعاء، 16-10-2024 01:36 م
الوكيل الإخباري-  عُقد اجتماع اللجنة الاستشارية والتوجيهية لمحمية الأزرق المائية ومحمية الشومري للأحياء البرية برعاية سعادة مدير قضاء الأزرق، السيد سامي الخلايلة، وبحضور عدد من ممثلي المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والشركاء في منطقة الأزرق.اضافة اعلان


كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، من بينهم الدكتور هشام الدهيسات، مدير إدارة تنمية المجتمعات المحلية والمبادرات، والمهندس عامر الرفوع، مدير إدارة المحميات الطبيعية.

ويُعد هذا اللقاء فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والجهات المعنية، بهدف الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
 
gnews

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