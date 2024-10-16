اجتماع اللجنة الاستشارية والتوجيهية لمحمية الأزرق المائية ومحمية الشومري للأحياء البرية

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، من بينهم الدكتور هشام الدهيسات، مدير إدارة تنمية المجتمعات المحلية والمبادرات، والمهندس عامر الرفوع، مدير إدارة المحميات الطبيعية.
ويُعد هذا اللقاء فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والجهات المعنية، بهدف الحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
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