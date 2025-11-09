ورشة في العقبة حول التراث الثقافي غير المادي

الوكيل الإخباري- نظمت اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب اليونسكو في عمان، في العقبة اليوم الأحد، ورشة متخصصة حول "التراث الثقافي غير المادي والصناعات الثقافية".

اضافة اعلان



وأكد أمين سر اللجنة، سلطان الخليف، حرص اللجنة على مواصلة جهودها في صون التراث الثقافي وتوثيقه وإحيائه، من خلال تنفيذ برامج وطنية بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية.



وأشار إلى أن محافظة العقبة تمثل أنموذجا حيا للتنوع الثقافي الأردني، بما تزخر به من فنون شعبية وموروثات أصيلة تسهم في تعزيز الانتماء الوطني ونقل التراث للأجيال المقبلة.



وأشار الخليف إلى أن اللجنة تولي اهتماما خاصا بتفعيل اتفاقية عام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، مؤكدا أن هذه الجهود تسهم في توثيق الممارسات والتقاليد الشعبية وإبراز التنوع الثقافي الغني الذي يميز المحافظات الأردنية كافة.



من جانبه، أكدت مديرة مكتب اليونسكو في عمان نهى باوزير، عمق الشراكة والتعاون الوثيق بين "اليونسكو" واللجنة في مجال صون التراث الثقافي غير المادي، مشيدة بجهود الأردن الريادية في تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في حفظ عناصر التراث ونقلها للأجيال المقبلة.



وثمنت التنسيق المستمر مع وزارة الثقافة والمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال، مؤكدة التزام اليونسكو بمواصلة دعم المبادرات الوطنية التي تسهم في إبراز المشروعات الثقافية الأردنية على الساحة الإقليمية والدولية.



بدوره، أكدت ممثلة وزارة الثقافة أماني أبو حمور، أن صون التراث الثقافي غير المادي يشكل أحد المحاور الرئيسة في الاستراتيجية الوطنية للثقافة، التي تهدف إلى حماية الموروث الشعبي الأردني بمختلف أشكاله، وضمان نقله إلى الأجيال المقبلة بوصفه جزءا أصيلا من الهوية الوطنية.



وأشارت إلى أن الوزارة تنفذ برامج ومشروعات نوعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب اليونسكو في عمان، تعنى بتوثيق عناصر التراث غير المادي وتسجيلها، وتنظيم ورش تدريبية متخصصة في جمع الروايات الشفوية، والحرف التقليدية، وفنون الأداء، والعادات الاجتماعية.



وتهدف الفعالية التي تستمر يومين إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال التراث الثقافي غير المادي، ونشر الوعي بأهميته بوصفه أحد ركائز الهوية الوطنية الأردنية والذاكرة الجمعية، وبيان آليات حصر عناصر التراث وطرق نقلها إلى الأجيال الشابة.