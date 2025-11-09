بدء حملة الترقيم الإلكتروني للمواشي في الأغوار الشمالية

وقال مدير زراعة اللواء، المهندس محمد النعيم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهدف من برنامج الترقيم الإلكتروني، بإشراف وزارة الزراعة، هو تنظيم قطاع الثروة الحيوانية، وتحديث قاعدة البيانات الوطنية للمربين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وضمان تتبع مصادر الإنتاج الحيواني وفق المعايير الصحية والإنتاجية.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
