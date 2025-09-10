الأربعاء 2025-09-10 05:38 م
 

اجتماع يناقش تعديلات قانون الجمارك 2025 وآليات العمل الرقابي المشترك

الأربعاء، 10-09-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري- عقدت دائرة الجمارك الأردنية اليوم الاجتماع الأول للجنة العليا للنافذة الوطنية لعام 2025، بمشاركة عدد من الأمناء العامين والمديرين العامين للجهات الرقابية، وذلك برئاسة مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل رفع كفاءة الإجراءات الجمركية والرقابية المشتركة، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج عن البضائع وتخفيض الكلف، إلى جانب مناقشة التحديات التي تعترض عمليات التخليص الجمركي على الصادرات والواردات.


وأكد العكاليك أهمية العمل بروح الفريق الواحد بين جميع المؤسسات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن تسريع إنجاز المعاملات يعزز تنافسية الأردن ويرفع تصنيفه الدولي في مؤشرات التجارة.


كما ناقش الاجتماع التعديلات الواردة في قانون الجمارك المعدل رقم 7 لسنة 2025، ولا سيما ما يتعلق بتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرقابية والتدقيق اللاحق بعد التخليص، إضافة إلى استعراض مسودة التعليمات المنظمة لآليات المعاينة والكشف وسحب العينات داخل المراكز الجمركية، بما يتوافق مع التشريعات الناظمة، مع التأكيد على أن الصلاحيات الفنية تبقى حصراً بيد المؤسسات المختصة.

 
 
