الأحد 2025-08-17 02:03 م
 

اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 17-08-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت اليوم الأحد، أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات في الدول العربية، الذي استضافه الأردن على مدار يومين، ونظمته الشبكة العربية للطفولة المبكرة ومؤسسة (Moving Minds Alliance)، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وشارك بالمنتدى نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين وصناع السياسات وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات إنسانية وتنموية من الأردن والدول العربية والدولية.


وجاء المنتدى بهدف تعزيز المعرفة والممارسات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة في ظل الأزمات في البلدان العربية، من خلال تبادل نتائج البحوث، مع التركيز بشكل خاص على نموذج البحث الاستراتيجي، وتعزيز التعاون والحوار بين الباحثين وصناع السياسات والممثلين الإقليميين، إلى جانب مناصرة برامج وسياسات قائمة على الأدلة وإيصال نتائجها إلى مناطق أخرى متضررة من الأزمات.

 
 
