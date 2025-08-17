اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الأحد، أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات في الدول العربية، الذي استضافه الأردن على مدار يومين، ونظمته الشبكة العربية للطفولة المبكرة ومؤسسة (Moving Minds Alliance)، بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وشارك بالمنتدى نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين وصناع السياسات وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات إنسانية وتنموية من الأردن والدول العربية والدولية.