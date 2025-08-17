اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات

وشارك بالمنتدى نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين وصناع السياسات وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات إنسانية وتنموية من الأردن والدول العربية والدولية.
وجاء المنتدى بهدف تعزيز المعرفة والممارسات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة في ظل الأزمات في البلدان العربية، من خلال تبادل نتائج البحوث، مع التركيز بشكل خاص على نموذج البحث الاستراتيجي، وتعزيز التعاون والحوار بين الباحثين وصناع السياسات والممثلين الإقليميين، إلى جانب مناصرة برامج وسياسات قائمة على الأدلة وإيصال نتائجها إلى مناطق أخرى متضررة من الأزمات.
-
