اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

وجاءت الاجتماعات استمرارا لجهود البلدين في تعزيز التعاون الزراعي المشترك وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير القطاعات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في كلا البلدين.
وبدأت أعمال الدورة الثامنة برئاسة الأمين العام لوزارة الزراعة الأردنية محمد الحياري، ومن الجانب المصري سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الخارجية، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الزراعية في البلدين، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص الأردني.
