اختتام اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة

الوكيل الإخباري- اختتم وزير الزراعة صائب الخريسات، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر علاء فاروق، الأربعاء، اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية الأردنية المصرية المشتركة، وذلك بحضور خالد الأبيض، سفير مصر لدى الأردن.

وجاءت الاجتماعات استمرارا لجهود البلدين في تعزيز التعاون الزراعي المشترك وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في تطوير القطاعات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام في كلا البلدين.