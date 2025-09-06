اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

واشتملت المرحلة التي شارك فيها 27 شاباً وشابة، على ورش في إدارة المشاريع، ناقشت عدة محاور منها إعداد دراسات الجدوى، وإنشاء وثيقة المشروع، وعرض المراحل الأساسية للمشروع، وإعداد خطة إدارة المشروع، وجمع المتطلبات، وبناء هيكل تجزئة العمل، إلى جانب إدارة أصحاب المصلحة وتوثيق الإشكاليات في سجل خاص.
