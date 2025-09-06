السبت 2025-09-06 07:08 م
 

اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
السبت، 06-09-2025 05:57 م

الوكيل الإخباري-   -اختتم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، اليوم السبت في بيت شباب عمان، المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى 2025 – الفوج الثالث" بعنوان "إدارة المشاريع".

واشتملت المرحلة التي شارك فيها 27 شاباً وشابة، على ورش في إدارة المشاريع،  ناقشت عدة محاور منها إعداد دراسات الجدوى، وإنشاء وثيقة المشروع، وعرض المراحل الأساسية للمشروع، وإعداد خطة إدارة المشروع، وجمع المتطلبات، وبناء هيكل تجزئة العمل، إلى جانب إدارة أصحاب المصلحة وتوثيق الإشكاليات في سجل خاص.

 
 
