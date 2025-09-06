اختتام المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج نشامى 2025

الوكيل الإخباري- -اختتم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، اليوم السبت في بيت شباب عمان، المرحلة التدريبية الثالثة من برنامج "نشامى 2025 – الفوج الثالث" بعنوان "إدارة المشاريع".

