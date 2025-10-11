تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

الوكيل الإخباري- يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات المساء في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

