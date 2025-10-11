الأحد 2025-10-12 12:20 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

امطار
امطار
 
السبت، 11-10-2025 11:48 م

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس  لطيف الحرارة  في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات المساء في أجزاء من المناطق الشمالية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

اضافة اعلان


لـيــلاً: الطقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

أخبار محلية أكاديميات وقيادات نسائية أردنية: نُثمّن الجهود العربية ونُحيي موقف الأردن الثابت في دعم غزة وفلسطين

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

العاصمة عمان

أخبار محلية بيان صادر عن عائلة الدميسي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية إلقاء القبض على شخص أقدم على حرق مركبة في مدينة إربد

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

أخبار محلية اختتام مهرجان شارع الثقافة في الرصيفة

أسرة في مستشفى

أخبار محلية يوم طبي مجاني في مغير السرحان غدا

العين حسين المجالي

أخبار محلية الأردن يُشارك بأعمال الدورة 71 لجمعية "الناتو" البرلمانية في سلوفينيا

العيسوي يعزي عشيرة أبو سليم

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو سليم



 
 





الأكثر مشاهدة