مشهد بطولي.. عامل مصري ينقذ شابا من الموت تحت القطار - فيديو

وأظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة لحظة قفز العامل بشجاعة ودفع الشاب بعيدًا عن السكة قبل ثوانٍ فقط من مرور القطار بسرعة كبيرة، في موقف أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الذين وصفوا العامل بـ"البطل الحقيقي" وطالبوا بتكريمه.
من جانبها، جددت وزارة النقل المصرية دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بقواعد المرور على المزلقانات، وعدم السير عكس الاتجاه أو عبور السكة أثناء غلقها، حفاظًا على الأرواح وسلامة حركة القطارات.
