وعكة مفاجئة تصيب شيرين يستدعي تدخلا طبيا عاجلا

وأكدت مصادر مقربة أن شيرين تمر بضغوط نفسية شديدة خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى وعكة صحية مفاجئة. ويتابع الفريق الطبي حالتها على مدار الساعة، وطلب من المحيطين بها تجنب الحديث عن أي أمور مرتبطة بالأزمات الأخيرة حفاظاً على استقرارها النفسي.
تأتي هذه التطورات في ظل جدل واسع أثارته البيانات المتبادلة بينها وبين محاميها، وسط قلق جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية والنفسية.
