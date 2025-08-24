الأحد 2025-08-24 02:08 م
 

وعكة مفاجئة تصيب شيرين يستدعي تدخلا طبيا عاجلا

شيرين عبد الوهاب
 
الوكيل الإخباري-   تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لأزمة صحية مفاجئة، استدعت تدخل فريق طبي متخصص يتابع حالتها النفسية والجسدية في منزلها، وذلك عقب التوترات الأخيرة المرتبطة بأزمتها مع محاميها السابق.

وأكدت مصادر مقربة أن شيرين تمر بضغوط نفسية شديدة خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى وعكة صحية مفاجئة. ويتابع الفريق الطبي حالتها على مدار الساعة، وطلب من المحيطين بها تجنب الحديث عن أي أمور مرتبطة بالأزمات الأخيرة حفاظاً على استقرارها النفسي.


تأتي هذه التطورات في ظل جدل واسع أثارته البيانات المتبادلة بينها وبين محاميها، وسط قلق جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية والنفسية.

 

