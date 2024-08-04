اختتام فعاليات سيمبوزيوم النحت الدولي لموسمه الأول وسيمبوزيوم الرسم

الوكيل الاخباري - اختتمت فعاليات سيمبوزيوم النحت الدولي لموسمه الأول، وسيمبوزيوم الرسم الدولي ، هذه الفعاليات جاءت بتنظيم من رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين وممثلها الفنان التشكيلي الأردني الدكتور إبراهيم الخطيب ضمن اتفاقية مع إدارة مهرجان جرش.



وقد رعى الافتتاح وحفل التكريم معالي الأستاذ الدكتور نذير عبيدات بحضور معالي وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار وعطوفة مدير مهرجان جرش السيد أيمن سماوي ومجموعة من الشخصيات السياسية والفنية والأكاديمية في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الاردنية.