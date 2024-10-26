اختتام فعاليات مخيمات جائزة الحسن للشباب في البترا ووادي رم

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم السبت في منطقتي البترا ووادي رم فعاليات أربعة مخيمات نظمتها جائزة الحسن للشباب على المستويين الفضي والبرونزي، بمشاركة 166 طالبًا وطالبة.

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هدفت المخيمات، التي استمرت ثلاثة أيام، إلى تعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي والاعتماد على الذات لدى المشاركين، بما يعكس التزام الجائزة بتطوير المسؤولية القيادية لدى الشباب الأردني من خلال التجارب العملية والتفاعل مع الطبيعة والتراث الأردني.



في مخيمي مدينة البترا المخصصين للمستوى البرونزي، شارك 90 طالبًا وطالبة في جولات تعليمية شملت أبرز معالم المدينة التاريخية، منها السيق، الخزنة، المعبد والمحكمة، إضافة إلى زيارة قلعة الشوبك ومتحف البترا.



كما تضمنت الفعاليات تدريبات عملية على قراءة الخرائط واستخدام البوصلة، ومحاضرات حول الإسعافات الأولية ومخاطر المخدرات، إضافة إلى مسير ميداني في منطقة البترا الصغرى والمواقع التاريخية المجاورة.



أما في مخيمي وادي رم المخصصين للمستوى الفضي، فقد شارك 76 طالبًا وطالبة في أنشطة متنوعة هدفت إلى تعزيز مهارات القيادة وتحمل المسؤولية، شملت مسيرًا في صحراء وادي رم لمسافة 6 كيلومترات، ومحاضرات متقدمة حول استخدام الخارطة والبوصلة، إلى جانب تدريبات عملية على الإسعافات الأولية شملت الإنعاش القلبي وإطفاء الحرائق. كما تضمن المخيم محاضرات توعوية حول مخاطر المخدرات، وجولات بسيارات الجيب في الصحراء، وزيارة إلى إسطبلات الخيول في وادي رم، حيث تعرف المشاركون على طرق العناية بالخيول وتاريخها.