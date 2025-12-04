إيطاليا تبدي اهتماماً بتوسيع التعاون مع الأردن في مشاريع النقل

06:25 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير النقل الدكتور نضال القطامين في مكتبه اليوم السفير الإيطالي في عمان لوتشيانو بيزوتي، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المتعلقة بقطاع النقل في الأردن وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالاته. اضافة اعلان





واستعرض الجانبان فرص تطوير الشراكة بين البلدين في مجالات النقل البري والبحري واللوجستي، وتبادل الخبرات الفنية، والاستفادة من التجارب الإيطالية في إدارة وتطوير مشاريع النقل والبنى التحتية.



وأكد وزير النقل خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز علاقاته مع الجمهورية الإيطالية، وإدامة التنسيق في المجالات المتعلقة بقطاع النقل، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشغيلية ودعم المشاريع المستقبلية التي تخدم المصلحة المشتركة.



من جهته، أكد السفير الإيطالي عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى اهتمام بلاده في توسيع آفاق التعاون مع الأردن في قطاع النقل، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات، بما يعود بالنفع على الجانبين.



وأكد الجانبان ضرورة استمرار التواصل وبحث الفرص المستقبلية للتعاون بما يلبي احتياجات قطاع النقل في المملكة.

