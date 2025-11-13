هيئـة تنظيـم قطـاع الاتصـالات تطلق موقعهــا الإلكترونـي الجديد

الوكيل الإخباري- في إطار التطور المستمر والسعي الدائم لتحسين تجربة المستخدمين وتلبية احتياجاتهم، أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مؤخراً موقعها الالكتروني الجديد، بحيث تم تصميم الموقع الجديد بواجهة حديثة سهلة الاستخدام تمكن المستخدمين من الوصول الى المعلومات والخدمات بسرعة وسلاسة، مع تجربة متوافقة مع مختلف الأجهزة الذكية، بحيث اعيد هيكلة الموقع ليصبح منصة موحدة تجمع اهم الخدمات الالكترونية مثل تقديم الشكاوى والتراخيص والاستفسارات وبيانات الشركات بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستخدمين.

