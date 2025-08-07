ادارة السير : ضبط 127 مخالفة منذ اعلان نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير انها ضبطت منذ اعلان نتائج الثانوية العامة وحتى عصر الخميس 127 مخالفة سير مواكب معيقة لحركة السير واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بتهور .

