الجمعة 2025-08-08 12:23 ص
 

ادارة السير : ضبط 127 مخالفة منذ اعلان نتائج التوجيهي

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 07-08-2025 06:30 م

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة السير انها ضبطت منذ اعلان نتائج الثانوية العامة وحتى عصر الخميس 127 مخالفة سير مواكب معيقة لحركة السير واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بتهور .

ودعت ادارة السير الجميع للالتزام وتجنب ارتكاب مثل تلك المخالفات الخطره والمعطلة لحركة السير والتزام التعبير الحضاري عن الفرح.

 
 
