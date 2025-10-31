ارتفاع الإنفاق على الرواتب بنحو 274 مليون دينار في عام 2026

وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي ان مخصصات الرواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026.
وأظهرت الأرقام أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار.
أما مخصصات التقاعد المدني والعسكري، فقد ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار عام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى خمس سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 و65 مليون دينار.
