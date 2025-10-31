ارتفاع الإنفاق على الرواتب بنحو 274 مليون دينار في عام 2026

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات رسمية ارتفاعًا استثنائيا في مخصصات الرواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، إذ زاد إجمالي الإنفاق بنحو 274 مليون دينار، في مؤشر على استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة والذي يعتبر الاعلى منذ خمس سنوات.

وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي ان مخصصات الرواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026.



وأظهرت الأرقام أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار.