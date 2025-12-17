الأربعاء 2025-12-17 08:13 ص

ترامب يعلن فرض حصار على "ناقلات النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

الأربعاء، 17-12-2025 06:06 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء فرض حصار بحري على "سفن النفط الخاضعة للعقوبات" المغادرة من فنزويلا والمتوجّهة إليها، في تصعيد جديد لحملة الضغط التي يشنّها على كراكاس.اضافة اعلان


وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" بعد أيام من قيام القوات الأميركية بالاستيلاء على ناقلة نفط قبالة الساحل الفنزويلي "اليوم، أصدر أمرا بفرض حصار كامل وشامل على كل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل فنزويلا وتخرج منها".

وأضاف أن الأسطول البحري الأميركي الضخم المنتشر في منطقة الكاريبي "سيزداد حجما" حتى تعيد فنزويلا "إلى الولايات المتحدة الأميركية كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقا".
 
 




