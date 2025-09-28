استجابة إنسانية سريعة لضابط صف في عمان تنقذ حياة مواطن

الوكيل الإخباري- في موقف يجسد الدور الإنساني لرجال الأمن العام، ساهمت سرعة بديهة واستجابة سريعة لضابط صف من كوادر إدارة السير، في إنقاذ حياة مواطن تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده داخل مركبته في العاصمة عمان.

وأكد مصدر في إدارة السير أن الوصول إلى المستشفى تم في غضون دقائق معدودة، وهو ما كان له أثر حاسم، بحسب الكادر الطبي، في استقرار حالة المواطن وإنقاذ حياته.

تأتي هذه الحادثة لتؤكد على الرسالة الدائمة لمديرية الأمن العام بأن واجب رجل الأمن لا يقتصر على تطبيق القانون وتنظيم حركة المرور، بل يمتد ليشمل تقديم المساعدة والعون لكل من يحتاجه، والعمل كخط دفاع أول لحماية الأرواح والممتلكات.