الأحد 2025-09-28 10:48 ص
 

استجابة إنسانية سريعة لضابط صف في عمان تنقذ حياة مواطن

أزمة سير - أرشيفية
تعبيرية
 
الأحد، 28-09-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   في موقف يجسد الدور الإنساني لرجال الأمن العام، ساهمت سرعة بديهة واستجابة سريعة لضابط صف من كوادر إدارة السير، في إنقاذ حياة مواطن تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء وجوده داخل مركبته في العاصمة عمان.

اضافة اعلان

 

وأكد مصدر في إدارة السير أن الوصول إلى المستشفى تم في غضون دقائق معدودة، وهو ما كان له أثر حاسم، بحسب الكادر الطبي، في استقرار حالة المواطن وإنقاذ حياته.

 

تأتي هذه الحادثة لتؤكد على الرسالة الدائمة لمديرية الأمن العام بأن واجب رجل الأمن لا يقتصر على تطبيق القانون وتنظيم حركة المرور، بل يمتد ليشمل تقديم المساعدة والعون لكل من يحتاجه، والعمل كخط دفاع أول لحماية الأرواح والممتلكات.


وقد لاقى تصرف ضابط الصف إشادة واسعة من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على حسّه الأمني والإنساني العالي، معتبرين أن مثل هذه المواقف تعزز من الثقة والاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الأمن.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية": استمرار تنفيذ المشاريع الإغاثية في غزة

56

منوعات السعودية تكتشف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية

بوابة جسر الملك حسين

أخبار محلية بدء حركة المسافرين عبر جسر الملك الحسين

لغع

أخبار الشركات المركزية تويوتا تواصل دعمها لأحمد بني هاني ليكون أول أردني يعتلي ثلاثًا من أعلى قمم العالم

ىت

منوعات الصين تدشّن أعلى جسر في العالم بارتفاع 625 مترا - فيديو

54

منوعات "علاج الفوبيا".. مؤثر أمريكي يُثير صدمة بتعامله مع طفله في فيديو مثير للجدل

غزة

فلسطين استشهاد رضيع نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج في غزة

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية استجابة إنسانية سريعة لضابط صف في عمان تنقذ حياة مواطن



 
 





الأكثر مشاهدة