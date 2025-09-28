استجابة إنسانية سريعة لضابط صف في عمان تنقذ حياة مواطن

وقد لاقى تصرف ضابط الصف إشادة واسعة من قبل المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على حسّه الأمني والإنساني العالي، معتبرين أن مثل هذه المواقف تعزز من الثقة والاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الأمن.
