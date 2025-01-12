استحداث 5 حفائر مائية في لواء الرويشد

وأضاف أنه في أعقاب استحداث الحفائر الجديدة ارتفع عددها في اللواء إلى 76 حفيرة، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى إلى استحداث سدود ترابية وحفائر لتخزين كميات إضافية من المياه خلال المواسم المطرية لاستخدامها لاحقا في عمليات سقاية المواشي والزراعة.
وأوضح الماضي أن لواء الرويشد يحوي 7 سدود، 5 منها تابعة للوزارة بسعة تخزينية متفاوتة، إضافة إلى 76 حفيرة، معربا عن أمله في تحسن الهطولات المطرية في الأشهر المقبلة بما يسمح بتخزين أكبر كمية ممكنة من المياه، وزيادة نمو النباتات الرعوية في مناطق اللواء والمحميات الزراعية، التي تخفض الكلف المادية على مربي الثروة الحيوانية.
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