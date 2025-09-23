استكمال صيانة شارع السلام الواصل بين إربد والأغوار الشمالية

11:52 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن استكمال أعمال الصيانة الجزئية لطريق "شارع السلام"، الذي يربط منطقة الأغوار الشمالية بمدينة اربد، والبلدات المحيطة فيها، وذلك للجزء الممتد من إشارة كفر أسد في لواء الوسطية إلى إشارة معاذ بن جبل في لواء، وبطول نحو 8.8 كيلومتر. اضافة اعلان





وشملت أعمال المشروع، وفق بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، كشط طبقة الخلطة الأسفلتية القديمة، وتنفيذ ترقيعات هندسية، إلى جانب فرش طبقة جديدة من الخلطة الأسفلتية البازلتية السطحية بسماكة لا تقل عن 7 سنتمترات، إضافة إلى تنفيذ أعمال السلامة المرورية، بما في ذلك دهان الطريق وتركيب العواكس الأرضية، بهدف تعزيز معايير الأمان على الطريق.



وأوضحت الوزارة أنها تسعى خلال العام المقبل والأعوام التي تليه إلى تنفيذ أعمال صيانة لأجزاء أخرى من الطريق الذي يعد محورا مهما للقطاعات الزراعية والسياحية في محافظة اربد.



ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تحسين البنية التحتية ورفع مستوى السلامة المرورية، بما يسهم بتحسين كفاءة الطرق وتقليل الحوادث، وضمان استدامتها على المدى البعيد.



وأكدت الوزارة استمرار جهودها في تنفيذ مشاريع مماثلة على مستوى المملكة، بما يعزز من كفاءة شبكة الطرق الوطنية ويدعم منظومة السلامة المرورية.