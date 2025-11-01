وزير الطاقة يتفقد محطة القواطع الكهربائية في الرامة ويطّلع على جاهزيتها

03:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752132 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، السبت، محطة القواطع الكهربائية في منطقة الرامة التابعة لشركة توزيع الكهرباء في لواء الشونة الجنوبية بمحافظة البلقاء. اضافة اعلان





وأكد الخرابشة، أهمية هذه المحطة الاستراتيجية في تعزيز اعتمادية النظام الكهربائي في منطقة الشونة الجنوبية، مشيرًا إلى أنها تشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمشاريع الحيوية في المنطقة، مثل مشروع ضخ مياه الزارة–ماعين، وتوسعة جسر الملك حسين، وتطوير موقع المغطس.



وشدد الوزير خلال زيارته عددا من وحدات العدادات الكهربائية العامة والخاصة في المنطقة، على ضرورة متابعة احتياجات السكان والمشاريع القائمة وضمان استمرارية التيار الكهربائي وجودة الخدمة المقدمة، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع العبث بالمعدات والحفاظ على استدامة التزويد بالكهرباء.



من جانبه، أشار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، إلى أن الجولات الميدانية التفقدية لمواقع الشبكة الكهربائية تأتي في إطار الدور الرقابي للهيئة لضمان كفاءة المنظومة واستمرارية الخدمة وفق أعلى معايير الاعتمادية.



وأكد أن الهيئة تولي أهمية قصوى لتعزيز جاهزية البنى التحتية الكهربائية ومتابعة الأداء التشغيلي ميدانياً، بما يضمن استدامة التزويد بالطاقة للمواطنين والمشروعات الحيوية على حد سواء. وأن الهيئة تواصل التنسيق مع الشركات المرخّصة لاتخاذ الإجراءات الاستباقية الكفيلة بتحسين جودة الخدمة، والارتقاء بمستوى الجاهزية الفنية، وتوفير بيئة تشغيلية آمنة ومستقرة تدعم التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.



بدورها، أكدت المديرة العامة لشركة توزيع الكهرباء ريم حمدان، أن محطة القواطع الكهربائية في الرامة تُعد من أبرز المشاريع الحيوية التي نفذتها الشركة، إذ جرى تركيبها وتشغيلها مطلع العام الحالي لتزويد نحو 3500 مشترك من القطاعات الزراعية والمشاريع الحيوية في المنطقة.



وأوضحت حمدان، أن تكلفة إنشاء المحطة بلغت نحو مليوني دينار، مشيرة إلى أنها تتزود بالكهرباء من شركة الكهرباء الوطنية لتوزيعها عبر خمسة مغذيات رئيسية في المنطقة، ما يوفر تغذية بديلة لجزء من مغذيات محطة سويمة الرئيسية التي تغذي منطقة الفنادق في البحر الميت.



وبيّنت أن المحطة تتكوّن من 12 خلية تعمل على جهد متوسط (33 ك.ف)، إضافة إلى شبكات ضغط متوسط تمتد على طول 10 كيلومترات من الكوابل الأرضية و16 كيلومترًا من الشبكات الهوائية لربط المحطة بالشبكات القائمة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتقليل الفاقد الفني وتوفير مصدر تغذية بديل.