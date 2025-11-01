مسؤول في إحدى الشركات السعودية: لا توجد "عائلة" في بيئة العمل فقط الاحترام المتبادل#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/LS1G42ZgCD— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 30, 2025
