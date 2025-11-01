تعديل ساعات الدوام الرسمي في جامعة اليرموك- تفاصيل

وبموجب القرار، يبدأ جدول المحاضرات الدراسية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا بدلًا من الثامنة صباحًا.
كما سمح القرار للعمداء والمدراء باعتماد نظام الدوام المرن لأعضاء الهيئة الإدارية والفنية في وحداتهم التنظيمية، بحيث يبدأ الدوام من الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف صباحًا، وبمعدل ثماني ساعات عمل يوميًا، وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية.
وأكد القرار استثناء الوحدات التنظيمية والوظائف التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، على أن يتم التنسيق بهذا الشأن بين العمداء والمدراء المعنيين ودائرة الموارد البشرية.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 2 تشرين الثاني 2025 وحتى إشعار آخر.
