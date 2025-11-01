الإعلام العبري: الجثث التي سلمتها حماس ليست لأسرى إسرائيليين

وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصليب الأحمر سلم الجيش رفات 3 أسرى، حيث جرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم، واستدركت "لكنه لا يزال من غير الواضح بعد، ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى جثث أسرى إسرائيليين من بين الأسرى الـ11 الذين ما زالوا في غزة".
وبدورها، أشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف أصحاب هذه الجثث، لكنها اقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.
-
أخبار متعلقة
-
مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم
-
قصف إسرائيلي على خان يونس ونسف مبانٍ في البريج وغزة
-
إعلام إسرائيلي: الصليب الأحمر يسلم إسرائيل 3 جثث
-
مستوطنون يحرقون 3 مركبات بالضفة الغربية في ثاني اعتداء خلال ساعات
-
روسيا ترفض فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
-
استشهاد 4 فلسطينيين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
-
دخول محدود للمساعدات إلى غزة والاحتلال يمنع توفير الخيام
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تسبير أكبر قافلة صهاريج مياه لدعم سكان شمال غزة