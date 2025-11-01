السبت 2025-11-01 12:21 م
 

الإعلام العبري: الجثث التي سلمتها حماس ليست لأسرى إسرائيليين

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 01-11-2025 11:29 ص
الوكيل الإخباري-   قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجثث التي سلمتها حماس لإسرائيل أمس ليست لأسرى إسرائيليين.اضافة اعلان


وفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الصليب الأحمر سلم الجيش رفات 3 أسرى، حيث جرى نقلها إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هوياتهم، واستدركت "لكنه لا يزال من غير الواضح بعد، ما إذا كانت هذه الرفات تعود إلى جثث أسرى إسرائيليين من بين الأسرى الـ11 الذين ما زالوا في غزة".

وبدورها، أشارت القناة الـ13 الإسرائيلية إلى أن حركة حماس أبلغت الصليب الأحمر بأنها لا تعرف أصحاب هذه الجثث، لكنها اقترحت أن تقوم إسرائيل بفحصها.
 
 
