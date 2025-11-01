بيان صادر عن مديرية الأمن العام

12:41 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752115 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1021) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (104) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة، و(93) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة. اضافة اعلان





