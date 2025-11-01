السبت 2025-11-01 04:17 م
 

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

السبت، 01-11-2025 12:41 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1021) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (104) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:36) دقيقة، و(93) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (7:35) دقيقة.اضافة اعلان
 
 
