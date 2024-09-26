استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على فيسبوك، للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها غداً.



وحث القضاة، المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من سلعة غذائية وغير غذائية، وتنتهي مساء يوم السبت 5 تشرين الأول المقبل.