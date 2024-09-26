استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الجمعة

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على فيسبوك، للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها غداً.
وحث القضاة، المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً، والتي تشمل أكثر من سلعة غذائية وغير غذائية، وتنتهي مساء يوم السبت 5 تشرين الأول المقبل.
و بين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
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