ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في
الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مدفوعة بالتفاؤل بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض سعر الفائدة في كانون الأول.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة مسجلا 4136.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.1 بالمئة لتصل إلى 4134 دولارا.

 
 
