ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.2 بالمئة مسجلا 4136.59 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنحو 0.1 بالمئة لتصل إلى 4134 دولارا.
