استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غد الجمعة

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً المواطنين الى الرجوع لصفحة المؤسسة على الفيسبوك للاطلاع على الأسواق التي ستباشر عملها.
وحث القضاة المواطنين على الاستفادة من العروض والتخفيضات المعلن عنها سابقاً التي تشمل أكثر من 299 سلعة غذائية وغير غذائية وبنسبة تخفيض وصلت إلى 49 بالمئة والتي تنتهي مساء يوم السبت 3 أيار المقبل.
وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني عبر الرابط WWW.JCSCCSHOP.GOV.JO او من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم "متجر المؤسسة المدنية".
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