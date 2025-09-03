الأربعاء 2025-09-03 02:04 م
 

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية يومي الخميس والجمعة

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
الأربعاء، 03-09-2025 12:38 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام ليوم غدٍ الخميس، الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، ويوم الجمعة، في جميع الأسواق، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة، المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف إلى إفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.

وأكد أن خدمة التوصيل مستمرة في خمس محافظات، وهي: عمّان، الزرقاء، إربد، مادبا، والبلقاء، وبإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق أوفرات المتوفر على أندرويد وiOS، وأيضًا بإمكانهم الطلب من خلال متجر المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:
www.jcsccshop.gov.jo

أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وiOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
 
 
gnews

أحدث الأخبار

1254

المرأة والجمال 11 خطأ شائع في المكياج يُفسد إطلالتك دون أن تشعري

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية

[hkf lk hgjovd[

أخبار محلية أوقاف الكورة تخرج 3500 طالب من مراكز تحفيظ القرآن الكريم

حادث سير بين 3 مركبات بمنطقة مجمع رغدان

أخبار محلية اصابات بحادث سير مروع في عمان - فيديو

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية بني عبيد تشارك ببرنامج تدريب دولي بكوريا الجنوبية

الدوريات الخارجية

أخبار محلية الأمن العام يحذر : انسكاب زيوت على طريق البحر الميت - صورة

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تُعلن موعد امتحان المفاضلة لطلبة الشهادات الأجنبية

م

طب وصحة مواد في طعامك تهدد حياتك.. تعرف عليها



 
 





الأكثر مشاهدة