استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية يومي الخميس والجمعة

12:38 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/744700 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام ليوم غدٍ الخميس، الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، ويوم الجمعة، في جميع الأسواق، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا. اضافة اعلان





وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة، المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف إلى إفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.



وأكد أن خدمة التوصيل مستمرة في خمس محافظات، وهي: عمّان، الزرقاء، إربد، مادبا، والبلقاء، وبإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق أوفرات المتوفر على أندرويد وiOS، وأيضًا بإمكانهم الطلب من خلال متجر المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:

www.jcsccshop.gov.jo



أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وiOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).