استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية يومي الخميس والجمعة

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة، المهندس عصام الجراح، في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف إلى إفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.
وأكد أن خدمة التوصيل مستمرة في خمس محافظات، وهي: عمّان، الزرقاء، إربد، مادبا، والبلقاء، وبإمكان المواطنين الطلب من خلال تطبيق أوفرات المتوفر على أندرويد وiOS، وأيضًا بإمكانهم الطلب من خلال متجر المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط:
www.jcsccshop.gov.jo
أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد وiOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
