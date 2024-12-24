استمرار فعاليات التمرين التعبوي "الثوابت القوية /4 " لليوم الثاني

واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد كتيبة التدخل السريع المغاوير/61 عن التمرين، الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة بهدف تطوير القدرات على مواجهة التهديدات الراهنة، وتعزيز الأمن الإقليمي في ظروف إقليمية غير مستقرة، وإظهار القدرات العسكرية في مجال الاستطلاع الجوي والبري في بيئة العمليات المستهدفة.
واشتمل اليوم الثاني من التمرين على تنفيذ فعالية هبوط تكتيكي لطائرة C130، واقتحام المناطق المبنية والاقتحام الجوي، والرمايات المختلفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
يشار إلى أن التمرين العسكري المشترك الثوابت القوية/4 يستمر حتى نهاية الشهر الجاري ويأتي ضمن الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية مع الدول الشقيقة والصديقة.
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