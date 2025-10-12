فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر أمام الأفراد منتصف الأسبوع

08:39 ص

الوكيل الإخباري- قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إنه من المتوقع أن يتم فتح خمسة منافذ لدخول الإغاثة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار على غزة. اضافة اعلان





وأضاف حمدان أن معبر رفح بين قطاع غزة ومصر سيُعاد فتحه "أمام الأفراد في الاتجاهين الأربعاء المقبل".



وكانت إيطاليا قد أعلنت أن معبر رفح سيُعاد فتحه الثلاثاء، تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية، وبمشاركة عناصر شرطة من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.



وتُعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، الاثنين، قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام"، برئاسةٍ مشتركةٍ بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.