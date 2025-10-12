الأحد 2025-10-12 10:24 ص
 

حادث سير بين مركبتين على طريق إربد - المفرق

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الأحد، 12-10-2025 08:56 ص
الوكيل الإخباري-    قال الملازم أول أنس الخالدي من الدوريات الخارجية إنه تم التعامل مع تعطل حافلة قرب إشارة الحرة، وتسببت بأزمة سير لحين التعامل معها.اضافة اعلان


وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد - المفرق، نتج عنه إصابتان متوسطتان.

هذا وتم التعامل مع انسكاب لمادة الديزل في منطقة القويرة، قرب جسر الاتحاد باتجاه عمان، وتم قطع حركة السير لبعض الوقت، بشكل احترازي، لحين الانتهاء من طمر الديزل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية وصول 45 شخصًا من رعايا دول عدة للأردن كانوا على متن أسطول الحرية

علما الأردن وقطر

أخبار محلية الأردن يعزي قطر

غتع

فيديو الوكيل نقوط عريس يصل الى 3 الاف دينار والسبب فزعة الشعب الأردني

4

منوعات دراما أم رعب حقيقي؟.. فندق في مصر من يدخله لا يخرج

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يضبط 11.6 مليون حبة مخدرة خلال 593 محاولة تهريب منذ بداية 2025

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير

ر

منوعات لندن..فوضى في مقبرة بعد اقتحام سيارة دمرت الشواهد - فيديو

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تصنيفات حوادث الأمن السيبراني في الأردن حسب درجة الخطورة



 
 





الأكثر مشاهدة