حادث سير بين مركبتين على طريق إربد - المفرق

وأضاف خلال التقرير المروري على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق إربد - المفرق، نتج عنه إصابتان متوسطتان.
هذا وتم التعامل مع انسكاب لمادة الديزل في منطقة القويرة، قرب جسر الاتحاد باتجاه عمان، وتم قطع حركة السير لبعض الوقت، بشكل احترازي، لحين الانتهاء من طمر الديزل.
