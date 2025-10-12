الأحد 2025-10-12 12:52 م
 

تربية لواء بني كنانة تطلق حملة "حصالة الخير"

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 12-10-2025 10:35 ص

الوكيل الإخباري-    أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة اليوم الأحد، حملة "حصالة الخير" لدعم مرضى السرطان ومساعدتهم في تكاليف العلاج، وذلك في مدرسة ابدر الثانوية الشاملة المختلطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الحسين للسرطان.

وأكدت مديرة تربية اللواء هدى الشطناوي، أن لوزارة التربية والتعليم دورا أساسيا في نجاح الحملة، ونشر قيم الخير والإنسانية في المدارس وغرس قيم العطاء في نفوس الطلبة، بما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي ويجسد الدعم العملي والعاطفي لمرضى السرطان.

 
 
