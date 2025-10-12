تربية لواء بني كنانة تطلق حملة "حصالة الخير"

وأكدت مديرة تربية اللواء هدى الشطناوي، أن لوزارة التربية والتعليم دورا أساسيا في نجاح الحملة، ونشر قيم الخير والإنسانية في المدارس وغرس قيم العطاء في نفوس الطلبة، بما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي ويجسد الدعم العملي والعاطفي لمرضى السرطان.
