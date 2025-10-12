تربية لواء بني كنانة تطلق حملة "حصالة الخير"

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة اليوم الأحد، حملة "حصالة الخير" لدعم مرضى السرطان ومساعدتهم في تكاليف العلاج، وذلك في مدرسة ابدر الثانوية الشاملة المختلطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الحسين للسرطان.

