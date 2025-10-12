الأحد 2025-10-12 10:22 ص
 

التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 
الأحد، 12-10-2025 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   قال المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2025-2026 هو تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 12-10-2025.اضافة اعلان


وأضاف الخطيب أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك، مهيبًا بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى تاريخه، أو الذين قاموا بالدخول ولم يستكملوا عملية تخزين الطلب بشكل صحيح، سرعة الدخول وإكمال عملية التقديم ودفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

علما الأردن وقطر

أخبار محلية الأردن يعزي قطر

غتع

فيديو الوكيل نقوط عريس يصل الى 3 الاف دينار والسبب فزعة الشعب الأردني

4

منوعات دراما أم رعب حقيقي؟.. فندق في مصر من يدخله لا يخرج

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يضبط 11.6 مليون حبة مخدرة خلال 593 محاولة تهريب منذ بداية 2025

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير

ر

منوعات لندن..فوضى في مقبرة بعد اقتحام سيارة دمرت الشواهد - فيديو

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تصنيفات حوادث الأمن السيبراني في الأردن حسب درجة الخطورة

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد



 
 





الأكثر مشاهدة