التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير

قال المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2025-2026 هو تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 12-10-2025.





وأضاف الخطيب أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك، مهيبًا بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى تاريخه، أو الذين قاموا بالدخول ولم يستكملوا عملية تخزين الطلب بشكل صحيح، سرعة الدخول وإكمال عملية التقديم ودفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.