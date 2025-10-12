التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير

وأضاف الخطيب أنه لن يكون هناك أي تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك، مهيبًا بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى تاريخه، أو الذين قاموا بالدخول ولم يستكملوا عملية تخزين الطلب بشكل صحيح، سرعة الدخول وإكمال عملية التقديم ودفع رسم تقديم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.
