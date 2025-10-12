بدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر رفح

09:07 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام مصرية، الأحد، ببدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح البري بالجانب المصري إلى منفذ كرم أبو سالم.





وذكرت "القاهرة الإخبارية"، أن 400 شاحنة مساعدات انطلقت متجهة إلى غزة.



وأضافت "الشاحنات تحمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية ومؤنًا ضرورية سيتم توزيعها على المخيمات، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية لدعم القطاع الصحي في غزة، الذي يعد شبه منهار بالكامل نتيجة العدوان المتواصل".



ووفق التقرير فإن شاحنات الوقود تستعد للدخول إلى غزة ضمن المساعدات الإنسانية، في خطوة تمثل بداية مسار جديد على طريق إعادة الاستقرار وفتح معبر رفح.