الجيش يضبط 11.6 مليون حبة مخدرة خلال 593 محاولة تهريب منذ بداية 2025

الوكيل الإخباري- تواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، جهودها في مكافحة تهريب المخدرات والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب بالوسائل كافة.

وأحبطت المناطق العسكرية الحدودية ما مجموعه 593 عملية تهريب وتسلل بشتى الوسائل حتى 30 أيلول الماضي، وفق ما أفاد مصدر عسكري .



ووفق المصدر، فإن المناطق العسكرية أحبطت 593 محاولة (تسلل وتهريب) وتهريب فقط، وتسلل فقط، وتهريب عبر طائرات مسيّرة وبالونات موجهة ومقذوفات.



وبلغ عدد محاولات (التسلل والتهريب) 66 محاولة، والتهريب 96 والتسلل 78، والتهريب عبر المسيّرات 322، والتهريب عبر البالونات الموجهة 30، والمقذوفات محاولة واحدة، منذ بداية العام 2025 حتى 30 أيلول.



ووفق الإحصائية، بلغ عدد الأسلحة المضبوطة 85، والحشيش المضبوط 9860، والحبوب المخدرة 11,656,497 حبة، في الفترة المشار إليها.



أما عام 2024، فبلغت عدد محاولات (التسلل والتهريب) 120 محاولة، والتهريب 72 والتسلل 119، والتهريب عبر المسيّرات 519، أما البالونات والمقذوفات فظهرت حديثا خلال العام 2025.