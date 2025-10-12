الأحد 2025-10-12 10:23 ص
 

الأردن يعزي قطر

علما الأردن وقطر
علما الأردن وقطر
 
الأحد، 12-10-2025 10:16 ص
الوكيل الإخباري-    أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لدولة قطر الشقيقة، بضحايا حادث السير في مدينة شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة شخصين.اضافة اعلان

 
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب قطر الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا السلامة للمصابين.
 
 
علما الأردن وقطر

