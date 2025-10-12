الأردن يعزي قطر

10:16 ص

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لدولة قطر الشقيقة، بضحايا حادث السير في مدينة شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وإصابة شخصين.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب قطر الشقيقة في هذا المصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا السلامة للمصابين.