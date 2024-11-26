اطلاق برنامج تدريب المهارات الخضراء لتأهيل القوى العاملة الأردنية

الوكيل الإخباري- تحت رعاية وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة وبحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية السيد كيم بيل -وو ،أطلق المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) وجامعة الحسين التقنية (HTU) برنامج تدريب المهارات الخضراء، والذي يهدف إلى تأهيل القوى العاملة الأردنية بالمهارات التقنية اللازمة لدعم الاقتصاد الأخضر. وبتمويل من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي(KOICA) في مقر جامعة الحسين التقنية .

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حيث اعرب وزير البيئة في كلمته الافتتاحية عن تقديره للشراكة مع الحكومة الكورية والوكالة الكورية للتعاون الدولي والمعهد العالمي للنمو الاخضر وجامعة الحسين التقنية في تنفيذ هذا المشروع لخلق وظائف خضراء مستدامة للمجتمعات المضيفة واللاجئين والذي اطلق العام الماضي.



وفي ذات السياق اضاف الردايدة بأن هذا البرنامج يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر في الأردن وخلق فرص عمل من خلال تعزيز الخبرات التقنية في قطاعات المستقبل الواعده. مؤكدا على أهمية محاور التدريب المهني اللتي يتضمنها برنامج التدريب، وهي: تركيب وتشغيل الطاقة الشمسية الكهروضوئية، صيانة السيارات الهجينة والكهربائية (HEV/EV)، وكفاءة الطاقة وأنظمة المضخات الحرارية.ويهدف البرنامج إلى تدريب الشباب في عمان واربد والزرقاء والمفرق ودعمهم في ايجاد فرص عمل .



وبدوره اضاف السفير الكوري السيد كيم بيل-وو: بان برنامج تدريب المهارات الخضراء يعد مثالًا قويًا على التعاون الوثيق بين الأردن وكوريا الجنوبية لتعزيز التنمية المستدامة. و تتماشى مع رؤيتنا المشتركة لمواجهة التحديات البيئية العالمية وخلق فرص للمجتمعات المحلية.”

من جانبها، أشارت السيدة كيم سو يونغ، مديرة مكتب KOICA في الأردن، إلى أهمية هذا البرنامج بدعم تطوير المهارات الخضراء في الأردن، مما يضمن أن تكون القوى العاملة مجهزة لقيادة الاقتصاد الأخضر. مما يشكل خطوة حيوية نحو مستقبل مستدام للأردن.”



واضاف رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور اسماعيل الحنطي بانه سيتم تنفيذ البرنامج مع أول مجموعة تدريبية في أوائل عام 2025، حيث سيتم تدريب 450 مشاركًا خلال العام المقبل.وسيتضمن البرنامج 240 ساعة تدريبية، تجمع بين التعلم النظري والخبرة العملية الميدانية، وسيمنح شهادات معتمدة من هيئات وطنية ودولية، مما يعزز فرص التوظيف للمشاركين في الاقتصاد الأخضر. كما سيتم توفير دعم لإيجاد فرص العمل للخريجين لتحقيق نتائج توظيف ناجحة.