الثلاثاء 2025-09-30 06:57 م
 

اعلان صادر عن إدارة الترخيص

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 30-09-2025 05:23 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، غدا الأربعاء، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن لشهر تشرين الأول المقبل، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبيت الشاحنات خلف قسم دوريات الأزرق، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرا لبعد قضاء الأزرق عن أقرب مركز ترخيص في المحافظة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم، والحصول عليها فورا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

أخبار محلية هيئة قطاع الطاقة والمعادن تحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أكتوبر

ب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

ن

أخبار محلية أبو الفول يقدم أوراق اعتماده سفيرا للأردن لدى السعودية

لا

أخبار محلية جلسة حول دور الأكاديميا في تطوير الصناعة

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

أخبار محلية إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

ب

أخبار محلية التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية

"وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"

أخبار محلية "وأنت مروح" مع الوكيل .. شعبية قوية عبر ميلودي "القوية"



 
 





الأكثر مشاهدة