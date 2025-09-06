السبت 2025-09-06 10:20 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) بلواء بني عبيد، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد باتجاه طريق إربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً و حتى الثامنة مساءً .

 
 
