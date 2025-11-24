النفط عالميا يتراجع مع اقتراب محادثات السلام الأوكرانية من التوصل إلى حل

09:47 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، الاثنين، لتواصل خسائرها التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع اقتراب محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من التوصل إلى حل وارتفاع الدولار الأميركي.





وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.22% إلى 62.42 دولارا للبرميل، وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 سنتا أو 0.26% إلى 57.91 دولارا للبرميل.



وانخفض كلا الخامين القياسيين بقرابة 3% الأسبوع الماضي وبلغا أدنى مستوياتهما منذ 21 أكتوبر تشرين الأول، إذ شعر المتعاملون في السوق بالقلق من أن اتفاق السلام الروسي الأوكراني قد يرفع العقوبات المفروضة على موسكو ويغرق السوق بإمدادات كانت خاضعة للعقوبات.



وقالت الولايات المتحدة وأوكرانيا الأحد إنهما أحرزتا تقدما خلال محادثاتهما بشأن خطة سلام تتطلب تنازل كييف عن أراض والتراجع عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وحدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب موعدا نهائيا الخميس المقبل، على الرغم من أن القادة الأوروبيين يضغطون من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل.



ويمكن أن يؤدي اتفاق السلام إلى التراجع عن العقوبات التي كبحت صادرات النفط الروسية.



وكانت روسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بعد الولايات المتحدة في عام 2024، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.