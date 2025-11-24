انخفاض أسعار الذهب عالميا

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4051.48 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4049.50 دولار للأوقية.
