انخفاض أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر، وتراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

