اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- وقعت كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية وجامعة الدفاع الوطني بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون في المجال الأكاديمي والمعرفي والاطلاع على المناهج بين الجانبين.

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وتأتي الاتفاقية في إطار التوجيهات الملكية السامية ومتابعة رئيس هيئة الاركان المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، والسعي الدائم لتعزيز العلاقات الثنائية بين الكليتين، لتحقيق الشراكة الاكاديمية ضمن أعلى معايير التعليم العسكري.



وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التعاون المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين في الجوانب التعليمية ومجالات الأبحاث العلمية والدراسات الاستراتيجية، وتبادل الخبرات بمختلف المجالات وتنفيذ الزيارات التبادلية للطلاب وأعضاء هيئات التدريس، إضافة الى عقد مختلف أنواع الدورات التدريبية المتخصصة، وورش العمل والمؤتمرات التي تهدف الى تنمية معارف الدارسين وإعداد الكفاءات على المستوى الوطني.