الكرملين: اختبار الصاروخ النووي يعكس مخاوف أمنية روسية

الإثنين، 27-10-2025 11:16 م
الوكيل الإخباري-  أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، أن اختبار روسيا لصاروخ يعمل بالطاقة النووية، تزعم موسكو أنه لا يمكن اعتراضه بواسطة الدفاعات الجوية، "يعكس حرص البلاد على حماية مصالحها الأمنية"، وذلك في ظل تصاعد الضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية على الرئيس فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.اضافة اعلان


وقال بيسكوف إن "روسيا تعمل باستمرار على ضمان أمنها"، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان الإعلان عن اختبار الصاروخ يمثل رداً على العقوبات وإشارة موجهة إلى الغرب.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "ضمان الأمن مسألة حيوية بالنسبة لروسيا، خصوصاً في ظل الخطاب العسكري الذي نسمعه حالياً بشكل أساسي من الأوروبيين".

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن على بوتين أن يركز على التوصل إلى اتفاق سلام بدلاً من اختبار الصواريخ.

ولا تزال المعلومات المتوفرة حول صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي محدودة، وهو السلاح الذي أطلق عليه حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاسم الرمزي "سكاي فول".

وكان بوتين قد قال إن صواريخ كروز "بوريفيستنيك" التي تعمل بالطاقة النووية هي منتج فريد من نوعه لا يمتلكه أحد آخر في العالم.

وتابع: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لوضع هذه الأسلحة في حالة تأهب قتالي، وهذا أمر واضح. يجب اتباع جميع اللوائح. ومع ذلك، فقد تحققت الأهداف الرئيسية الآن".

سكاي نيوز
 
 
gnews

