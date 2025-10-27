آل البيت ومؤسسة ولي العهد تنظمان جلسة حول التميز الأكاديمي بعصر التحول الرقمي

الوكيل الإخباري- نظّمت جامعة آل البيت عمادة شؤون الطلبة/ دائرة النشاط الثقافي والاجتماعي بالتعاون مع كلية التربية وبالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في المفرق اليوم الاثنين جلسة بعنوان "تحقيق التميّز الأكاديمي في عصر التحول الرقمي".



وقالت الجامعة في بيان، إن هذه الجلسة تأتي استمراراً للتعاون المشترك بين الجانبين في تمكين الشباب الجامعي وتعزيز مهاراتهم في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد عليمات أهمية تمكين الطلبة بالمهارات الرقمية والمعرفية التي تعزز من قدراتهم الأكاديمية، مشيراً إلى أن التميز في هذا العصر يتطلب مواكبة التطورات التقنية وتوظيفها في التعليم والبحث العلمي.



وأشاد عميد كلية التربية الدكتور يوسف مقدادي بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد في عقد هذه الأنشطة التي تنسجم مع رسالة الجامعة في دعم الإبداع والتميّز الأكاديمي، كما حضر الجلسة نائب العميد الدكتور حمود عليمات والدكتور إياد حمادنة.



وتضمنت محاور الجلسة، أساليب تحقيق التميّز الأكاديمي باستخدام الأدوات الرقمية الحديثة، وأهمية بناء حضور أكاديمي ومهني فعّال في البيئة الرقمية، إلى جانب دور التحول الرقمي في تطوير التعليم وأساليب البحث والتعلم الذاتي.