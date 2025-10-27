"الجمعيات الخيرية": خطاب العرش ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمسؤولية

وأكد رئيس الاتحاد العام، عامر الخوالدة، أن ما تضمنه خطاب جلالته من رؤى وتوجيهات سامية، يعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات الخيرية، للقيام بدورها الوطني والإنساني في خدمة المواطنين وتعزيز التكافل الاجتماعي.
وثمن الخوالدة إشادة جلالته بالدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة وجميع المكونات الوطنية في دعم مسيرة التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية شريك فاعل في تنفيذ الرؤى الملكية السامية، من خلال توسيع نطاق العمل الاجتماعي التنموي، وتكثيف الجهود لخدمة الفئات الأقل حظاً في مختلف محافظات المملكة.
وأكد الخوالدة وقوف الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والتفافه خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع مؤسسات الدولة، لترجمة مضامين الخطاب الملكي إلى برامج واقعية ومشاريع مستدامة تسهم في رفعة الوطن وازدهاره.
