الإثنين 2025-10-27 10:16 م
 

"الجمعيات الخيرية": خطاب العرش ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمسؤولية

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 27-10-2025 10:10 م

الوكيل الإخباري- أعرب الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عن اعتزازه بخطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، والذي شكّل خريطة طريق واضحة لمسيرة الإصلاح الشامل، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ قيم العدالة والشفافية والمسؤولية.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الاتحاد العام، عامر الخوالدة، أن ما تضمنه خطاب جلالته من رؤى وتوجيهات سامية، يعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات الخيرية، للقيام بدورها الوطني والإنساني في خدمة المواطنين وتعزيز التكافل الاجتماعي.


وثمن الخوالدة إشادة جلالته بالدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة وجميع المكونات الوطنية في دعم مسيرة التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية شريك فاعل في تنفيذ الرؤى الملكية السامية، من خلال توسيع نطاق العمل الاجتماعي التنموي، وتكثيف الجهود لخدمة الفئات الأقل حظاً في مختلف محافظات المملكة.


وأكد الخوالدة وقوف الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والتفافه خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد مع مؤسسات الدولة، لترجمة مضامين الخطاب الملكي إلى برامج واقعية ومشاريع مستدامة تسهم في رفعة الوطن وازدهاره.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية "الجمعيات الخيرية": خطاب العرش ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمسؤولية

نقابة المحامين الأردنيين: لن نعترف بأي إجراء صادر عن الكيان الصهيوني

أخبار محلية نقابة المحامين الأردنيين: لن نعترف بأي إجراء صادر عن الكيان الصهيوني

ا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غدا

ب

خاص بالوكيل عودة الروح للمدرجات في الدوري التصنيفي لكرة السلة

بوتين يلغي اتفاق الرقابة المتبادلة مع واشنطن على التخلص من البلوتونيوم

عربي ودولي بوتين يلغي اتفاق الرقابة المتبادلة مع واشنطن على التخلص من البلوتونيوم

أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم

خاص بالوكيل أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم

الشيخوخة المبكرة للدماغ .. دراسة تكشف الرابط "الخفي"

طب وصحة الشيخوخة المبكرة للدماغ .. دراسة تكشف الرابط "الخفي"

ا

اقتصاد محلي "صناعة الأردن" تطلق تقريرا حول قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط



 
 





الأكثر مشاهدة