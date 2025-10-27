"الجمعيات الخيرية": خطاب العرش ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمسؤولية

الوكيل الإخباري- أعرب الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عن اعتزازه بخطاب العرش السامي، الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، والذي شكّل خريطة طريق واضحة لمسيرة الإصلاح الشامل، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ قيم العدالة والشفافية والمسؤولية.

اضافة اعلان



وأكد رئيس الاتحاد العام، عامر الخوالدة، أن ما تضمنه خطاب جلالته من رؤى وتوجيهات سامية، يعكس حرص جلالته الدائم على تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الجمعيات الخيرية، للقيام بدورها الوطني والإنساني في خدمة المواطنين وتعزيز التكافل الاجتماعي.



وثمن الخوالدة إشادة جلالته بالدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة وجميع المكونات الوطنية في دعم مسيرة التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية شريك فاعل في تنفيذ الرؤى الملكية السامية، من خلال توسيع نطاق العمل الاجتماعي التنموي، وتكثيف الجهود لخدمة الفئات الأقل حظاً في مختلف محافظات المملكة.