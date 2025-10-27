أردوغان يعلن توقيع عقود مع بريطانيا لتوريد مقاتلات "يوروفايتر تايفون"

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في أنقرة: "تم التوقيع على الترتيبات التنفيذية بشأن توريد مقاتلات يوروفايتر تايفون خلال المحادثات بين وفدي البلدين".
وأضاف: "عازمون على زيادة حجم تجارتنا مع المملكة المتحدة إلى 30 مليار دولار في المرحلة الأولى، ثم إلى 40 مليار دولار".
ومن جانبه، قال وزير الدفاع التركي يشار غولر: "تركيا ستشتري من قطر 12 طائرة يوروفايتر، ومن عُمان 12 طائرة، ومن بريطانيا 20 طائرة من النوع نفسه".
وختم قائلاً: "المجموع 44 طائرة من طائرات يوروفايتر المقاتلة".
وفي يوليو، كانت أنقرة قد وقّعت اتفاقية أولية لصفقة بمليارات الدولارات لتوريد مقاتلات أوروبية من طراز "يوروفايتر تايفون" بوساطة بريطانية.
وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن تركيا قد تنفق نحو 10 مليارات يورو على شراء مقاتلات جديدة ومستعملة، بالإضافة إلى صواريخ "جو-جو" من طراز "ميتيرو".
وفي عام 2023، فشلت المحادثات بشأن حصول تركيا على مقاتلات بسبب تردد ألمانيا في الموافقة على ترخيص التصدير، نتيجة مخاوف تتعلق بسياسة تركيا الخارجية، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق.
وفي شهر يوليو من العام الجاري، وافقت ألمانيا على تزويد تركيا بـ40 مقاتلة "يوروفايتر"، على أن تلتزم أنقرة باستخدامها فقط "ضمن التزامات حلف الناتو، وليس ضد أي عضو آخر في الحلف".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الأمم المتحدة: استمرار اعتداء المستوطنين على قاطفي الزيتون بالضفة الغربية
-
الكرملين: اختبار الصاروخ النووي يعكس مخاوف أمنية روسية
-
بوتين يلغي اتفاق الرقابة المتبادلة مع واشنطن على التخلص من البلوتونيوم
-
تاكر كارلسون: بوتين هو الزعيم الأكثر شعبية في العالم
-
زاخاروفا: سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستؤدي لركود عالمي
-
الكاميرون: فوز بول بيا بولاية رئاسية ثامنة بعمر 92 عاما
-
سموتريتش يهاجم السعودية مجددا
-
الدفاع الروسية تعلن تحرير 3 بلدات جديدة جنوب شرق أوكرانيا