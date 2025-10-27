الإثنين 2025-10-27 10:16 م
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غدا

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 27-10-2025 10:02 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الثلاثاء، عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 4:30 عصرا ، سيشمل مناطق، غرب الهونة والجبل الأخضر والمنصورة والخشيبة والخشيبة الفوقا ومركز صحي المنصورة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية "الجمعيات الخيرية": خطاب العرش ترسيخ قيم العدالة والشفافية والمسؤولية

نقابة المحامين الأردنيين: لن نعترف بأي إجراء صادر عن الكيان الصهيوني

أخبار محلية نقابة المحامين الأردنيين: لن نعترف بأي إجراء صادر عن الكيان الصهيوني

ا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غدا

ب

خاص بالوكيل عودة الروح للمدرجات في الدوري التصنيفي لكرة السلة

بوتين يلغي اتفاق الرقابة المتبادلة مع واشنطن على التخلص من البلوتونيوم

عربي ودولي بوتين يلغي اتفاق الرقابة المتبادلة مع واشنطن على التخلص من البلوتونيوم

أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم

خاص بالوكيل أسطوانات الغاز البلاستيكية في طريقها إلى منازل الأردنيين الشهر القادم

الشيخوخة المبكرة للدماغ .. دراسة تكشف الرابط "الخفي"

طب وصحة الشيخوخة المبكرة للدماغ .. دراسة تكشف الرابط "الخفي"

ا

اقتصاد محلي "صناعة الأردن" تطلق تقريرا حول قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاط



 
 





الأكثر مشاهدة