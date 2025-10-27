فصل التيار الكهربائي عن مناطق في عجلون غدا

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 4:30 عصرا ، سيشمل مناطق، غرب الهونة والجبل الأخضر والمنصورة والخشيبة والخشيبة الفوقا ومركز صحي المنصورة.
